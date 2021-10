Carquefou Fleuriaye (La) Loire-Atlantique, Nantes World of Chaplin – Ciné-concert – Paul Lay au piano – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

World of Chaplin – Ciné-concert – Paul Lay au piano – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 8 mars 2022, Carquefou. 2022-03-08

Horaire : 20:45 22:00

Gratuit : non Le concert : 8 € / 9 €Pass 2 soirées Paul Lay (World of Chaplin le 8 mars + Deep Rivers le 9 mars) : 30 € BILLETTERIES :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Ciné-concert. À travers des improvisations et compositions originales, Paul Lay souligne les contrastes, le lyrisme et la richesse émotionnelle de deux chefs-d’oeuvre de Charlie Chaplin : “L’Emigrant” et “Charlot s’évade”. Paul Lay a créé “World of Chaplin”, un medley des plus beaux thèmes du cinéaste : Une vie de chien, Smile, Square Dance, Mélodie amoureuse… Une poésie exquise, musicale et visuelle. Alliant virtuosité technique et imagination harmonique, le pianiste français Paul Lay est lauréat de prestigieux concours internationaux, dont le prix Django Reinhardt (2016) et une Victoire du Jazz (2020). Assurément l’un des plus brillants de sa génération, il a développé une expérience remarquable, aussi bien en solo qu’avec ses différentes formations.Victoires du Jazz 2020 dans la catégorie Artiste Instrumental Durée : 1h15 Public : Tout public, à partir de 8 ans Fleuriaye (La) adresse1} Carquefou 44470 02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr

