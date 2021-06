Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay World Music « Malifa Ko et les Soeurs » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

World Music « Malifa Ko et les Soeurs » Le Puy-en-Velay, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Le Puy-en-Velay. World Music « Malifa Ko et les Soeurs » 2021-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-01 CS 20310 1 place Monseigneur de Galard

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Malifa Ko et les soeurs Alcalines

Les textes et les chansons d'Apolline Roy sont intimes et décomplexés. La danse d'Elise Roy est impulsive et sensuelle. Les soeurs Alcalines forment un duo tissé de complicité et d'humour

