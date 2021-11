Nantes Salle de l'Egalité Loire-Atlantique, Nantes World Music de Strings Bitibak Salle de l’Egalité Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

World Music de Strings Bitibak Salle de l’Egalité, 4 décembre 2021, Nantes. 2021-12-04

Horaire : 18:00

Gratuit : non Conjonction entre les rythmes de Bafia au Cameroun et le jazz, le trio Strings Bitibak vous emmène dans son univers poétique et printanier.Avec Simon Nwambeben : voix, guitare, batterie / Daniel Givone : guitare / Simon Mary : contrebasse Organisé par l’association Bitosso-France Salle de l’Egalité adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle de l'Egalité Adresse 6 Boulevard Léon Jouhaux Ville Nantes lieuville Salle de l'Egalité Nantes