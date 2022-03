World Fish Migration Day & Fête de la nature Gambsheim Gambsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gambsheim

World Fish Migration Day & Fête de la nature Gambsheim, 21 mai 2022, Gambsheim. World Fish Migration Day & Fête de la nature Gambsheim

2022-05-21 – 2022-05-21

Gambsheim Bas-Rhin Départ des visites guidées à 11h30, 14h00 et 15h30. Lâcher d’alevins à 14h00 pour le public francophone et à 15h00 pour le public germanophone. Gambsheim

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gambsheim Autres Lieu Gambsheim Adresse Ville Gambsheim lieuville Gambsheim Departement Bas-Rhin

Gambsheim Gambsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gambsheim/

World Fish Migration Day & Fête de la nature Gambsheim 2022-05-21 was last modified: by World Fish Migration Day & Fête de la nature Gambsheim Gambsheim 21 mai 2022 Bas-Rhin Gambsheim

Gambsheim Bas-Rhin