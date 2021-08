World Cleanup Day – Journée mondiale de ramassage de déchets Place de la république, 18 septembre 2021, Reims.

World Cleanup Day – Journée mondiale de ramassage de déchets

Place de la république, le samedi 18 septembre à 09:30

Le 18 septembre de 9h30 à 17h30 – toute la ville de Reims s’anime autour du World Clean Up Day avec l’éco-village Porte de Mars aux couleurs de l’événement. Au programme : animations, DJ, stands, ateliers pédagogiques et éducatifs sur le recyclage et l’éco-citoyenneté pour sensibiliser les rémois au tri des déchets et au développement durable. Vous retrouverez également dans votre éco-village : * Des parcours sportifs spécialement créés pour l’occasion : * Un parcours running/plogging * Un parcours vélo (possibilité de louer gratuitement des vélos électrique sur place) * Un parcours aquatique (départ délocalisé au niveau du canal) * Un parcours tourisme (visitez Reims autrement tout en nettoyant notre planète) * Des parcours libres avec des animations et des défis de ramassage Départs depuis le village (sauf pour le parcours aquatique) à 10h puis à 14h. Échauffements collectifs en musique avant de se rendre sur les parcours ! Des ambassadeurs sportifs et des personnalités locales se mobilisent pour l’occasion et seront présents le jour J, comme Yohann Diniz, marcheur athlétique olympique, les joueurs du Stade de Reims et du Champagne Basket ou encore l’aventurière de Koh-Lanta 2021, Marie.

Entrée Libre en respectant les consignes sanitaires

Journée de ramassage de déchets avec Eco village

Place de la république place de la république, Reims Reims Quartier Centre Ville Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00