World Cleanup Day / Journée citoyenne du nettoyage de notre planète, 17 septembre 2021, . World Cleanup Day / Journée citoyenne du nettoyage de notre planète 2021-09-17 – 2021-09-18

Côtes d’Armor Profitez des nombreuses balades* sur la commune pour participer au nettoyage de la planète.

Venez récupérer le matériel :

• le vendredi 17 septembre, de 17h à 19h, place Jean Heurtel ou parking de l’Estran

• le samedi 18 septembre, de 10h à 12h, sur le parking de l’Estran

Les sacs seront à déposés dans les containers situés place Jean Heurtel et parking de l’Estran.

* Des fiches « balade / randonnée » préparées par l’Office de Tourisme seront mises à votre disposition

