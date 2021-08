World cleanUp day à Saint-Witz 18 sept 2021 Espace culturel La Tuilerie, 18 septembre 2021, Saint-Witz.

Espace culturel La Tuilerie, le samedi 18 septembre à 09:00

Samedi 18 septembre 2021, à 9h, la mairie organise son deuxième CLEANUP DAY WÉZIEN. Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la mobilisation citoyenne et environnementale menée au niveau mondial : le World CleanUp Day ou journée mondiale du nettoyage de notre planète ! Objectif ? Débarrasser notre village des déchets sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent notre environnement. DÉROULÉ DE L’OPÉRATION : après un accueil café, des équipes seront formées et encadrées par un animateur. Toutes les consignes vous seront précisées sur place, et vous devrez signer une décharge de responsabilité avec votre propre stylo. Puis en route, par groupes, vers différents sites à nettoyer dans le village. Retour à 13h pour la pesée des déchets et un bilan.

Sur inscription téléphonique. Sur place possible

2ème journée du nettoyage dans le village où petits et grands participent à une belle action citoyenne

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz Val-d’Oise



