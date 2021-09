World CleanUp Day à Castanet Le Grenier, 18 septembre 2021, Castanet-Tolosan.

World CleanUp Day à Castanet

Le Grenier, le samedi 18 septembre à 09:45

Pour la 3ème année consécutive, les associations Ressources pour Le Grenier et La Rafistolerie unissent leurs forces pour organiser sur Castanet-Tolosan, un temps de sensibilisation à la problématique des déchets sauvages, à l’occasion du **World Cleanup Day – Journée mondiale du nettoyage de notre planète**. **Le samedi 18 septembre de 10h à 13h**, nous proposerons aux habitants de participer en petits groupes à un “parcours de nettoyage” en compagnie de bénévoles associatifs, de voisins, d’amis ou encore en famille. Pour participer, c’est très simple, il faudra : 1️⃣ Arriver 15 minutes avant le départ au point de rendez-vous, soit **9h45 sur le parvis du Grenier au 16 bis avenue de Toulouse**, pour l’explication des consignes de sécurité et d’organisation et pour faire le choix du parcours que vous effectuerez en groupe avec des référents de l’opération. 2️⃣ Etre muni d’un masque indispensable lors des regroupements de début et de fin de manifestation. Les organisateurs vous fourniront des sacs poubelle et des gants réutilisables pour ramasser les déchets sur le parcours. Si vous avez des pinces et/ou un caddie pour faire les courses, cela peut être pratique pour l’occasion. Chapeau/casquette ou imperméable peuvent être confortables suivant la météo, ainsi qu’une gourde d’eau. 3️⃣ Regagner le point de rassemblement à la fin de la collecte, **dans la cour de la Rafistolerie, 1 place Guillaume Fourès**, en passant par l’arrière du bâtiment, où nous pourrons procéder ensemble au tri et à la pesée. Les déchets seront ensuite déposés dans des containers spécifiques pour être recyclés dans la mesure du possible. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique individuel pour prolonger ce moment et profiter d’un temps de convivialité en toute sécurité ! Au plaisir de nous retrouver pour agir ensemble pour la préservation de notre environnement ! Pour toute information : ? téléphone : 06 87 70 21 71 (Cécile) ou 06 11 28 76 08 (Bé) ? email : [[contact@larafistolerie.org](mailto:contact@larafistolerie.org)](mailto:contact@larafistolerie.org) ou [[ressources@legrenier.cafe](mailto:ressources@legrenier.cafe)](mailto:ressources@legrenier.cafe) ? site internet de l’événement (Rejoindre un CleanUp) : [[https://www.worldcleanupday.fr/#lacarte](https://www.worldcleanupday.fr/#lacarte)](https://www.worldcleanupday.fr/#lacarte)

« A vos gants, prêts, ramassez ! » ??♻️

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:45:00 2021-09-18T13:00:00