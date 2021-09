Valleiry Valleiry Haute-Savoie, Valleiry World Clean Up Day Valleiry Valleiry Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Valleiry

World Clean Up Day
2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00
RDV 2 Route de Bellegarde

Valleiry Haute-Savoie

Le SIV s'associe à l'événement planétaire consacré au nettoyage de la planète. Fort du succès des précédentes éditions, le SIV invite les habitants à se mobiliser pour nettoyer les espaces naturels du territoire.

Sur inscription
syndicat.vuache@orange.fr
+33 4 50 43 63 66
http://www.pays-du-vuache.fr/

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Valleiry Autres Lieu Valleiry Adresse RDV 2 Route de Bellegarde Ville Valleiry lieuville 46.1084#5.96863