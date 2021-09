Reims Reims Marne, Reims World Clean Up Day Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

World Clean Up Day Reims Reims, 18 septembre 2021, Reims. World Clean Up Day Reims 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 17:30:00 Porte de Mars Place de la République

Reims Marne Le samedi 18 septembre 2021 se déroulera la journée mondiale de ramassage des déchets, portée par l’association World Clean Up Day. Toute la ville de Reims s’anime autour du World Clean Up Day avec un éco-village aux couleurs de l’événement. Au programme : animations, DJ, stands, ateliers pédagogiques et éducatifs sur le recyclage et l’éco-citoyenneté pour sensibiliser les rémois au tri des déchets et au développement durable. Vous retrouverez également des parcours sportifs spécialement créés pour l’occasion : – Un parcours running/plogging – Un parcours vélo (possibilité de louer gratuitement des vélos électrique sur place) – Un parcours aquatique (départ délocalisé au niveau du canal) – Un parcours tourisme (visitez Reims autrement tout en nettoyant notre planète) – Des parcours libres avec des animations et des défis de ramassage A partir de 6 ans sauf parcours tourisme dès 1 ans.

Échauffements collectifs en musique avant de se rendre sur les parcours ! Départs depuis le village (sauf pour le parcours aquatique) à 10h00 puis à 14h00. Des ambassadeurs sportifs et des personnalités locales se mobilisent pour l’occasion et seront présents le jour J, comme Yohann Diniz, marcheur athlétique olympique, les joueurs du Stade de Reims et du Champagne Basket ou encore l’aventurière de Koh-Lanta 2021, Marie.

Vous pourrez les rencontrer sur le village, échanger avec eux et participer aux différents parcours à leurs côtés. Tout le matériel nécessaire pour nettoyer en toute sécurité sera proposé à chaque participant. Inscription fortement recommandée pour les parcours sportifs et le parcours tourisme. Un passe sanitaire complet, un test PCR ou antigénique sera demandé à l’entrée de l’éco-village. Les sportifs inscrits sont également invités à faire un don ou à adhérer à l’association WORLD CLEAN UP DAY. Carte des cleanups dernière mise à jour : 2021-08-30 par

