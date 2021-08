Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives World Clean Up Day Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

World Clean Up Day Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives, 18 septembre 2021, Quint-Fonsegrives. World Clean Up Day Quint-Fonsegrives

Quint-Fonsegrives, le samedi 18 septembre à 15:00

[http://www.quint-fonsegrives.fr](http://www.quint-fonsegrives.fr)(élus et bénévoles) ont participé à cet évènement ! Par une action simple et concrète, vous aussi participez à la prise de conscience collective sur la problématique des déchets sauvages. La ville de Quint-Fonsegrives s’est inscrite à cet évènement pour la seconde année consécutive. Nous vous donnons rendez-vous à 15 heures, samedi 18 septembre sur des points de rassemblement dans vos quartiers pour partir en groupe réaliser la collecte des déchets sur l’espace public. Vous vous retrouverez ensuite au boulodrome pour le tri et la pesée des déchets. Pour en savoir plus et vous inscrire : www.quint-fonsegrives.fr

Pass sanitaire obligatoire

Participez à la journée mondiale du nettoyage de notre planète Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Quint-Fonsegrives Adresse Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives