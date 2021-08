World Clean Up Day Plusieurs sites sur Batz-sur-Mer 44740 Batz sur mer, 18 septembre 2021, Batz sur mer.

Plusieurs sites sur Batz-sur-Mer 44740 Batz sur mer, le samedi 18 septembre à 09:00

Forte de sa richesse environnementale, la commune de Batz-sur-Mer s’organise pour préserver ce patrimoine inestimable grâce à différentes actions au cœur des espaces naturels sensibles qui la composent : dune de la falaise, marais salants, plages, … Toute l’année, élus et services luttent contre l’érosion, les invasions en termes de flore et de faune et sensibilisent aux enjeux de préservation dans les principaux domaines du recyclage et de la collecte des déchets mais aussi de la qualité des eaux. Les associations DECOS Environnement, The SeaCleaners et l’école de surf & rescue (La Govelle) participent également à la sensibilisation et à la préservation de l’environnement grâce à des actions citoyennes, tout au long de l’année, aux côtés de la municipalité ou sur le territoire de la Presqu’île. Dans le cadre de cet engagement pérenne pour un environnement durable, les services municipaux et les élus saisissent toutes les opportunités pour faire connaître leurs actions qui s’inscrivent dans la démarche de la responsabilité citoyenne, gage d’un mieux-être pour chacun. Et la WorldCleanUpDay constitue un des rendez-vous internationaux incontournables pour sensibiliser les habitants de la planète à en prendre soin ! C’est la raison pour laquelle la commune a inscrit son action sur le site [www.worldcleanupday.fr](http://www.worldcleanupday.fr/) et a d’ores et déjà pris contact avec les associations DECOS, THE SEACLEANERS et l’école de surf & rescue qui ont confirmé leur présence et leur participation. Les enfants des écoles de Batz-sur-Mer tout comme leurs parents seront également sensibilisés à l’opération ! Avis donc à tous les volontaires qui souhaitent participer pendant quelques heures au nettoyage des espaces naturels sensibles de Batz-sur-Mer, petite Cité de caractère, vous êtes invités à vous faire connaitre auprès de l’Office de Tourisme de Batz-sur-Mer. Pensez à vous munir de gants et à porter des bottes en caoutchouc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00