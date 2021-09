Wattrelos Quartier du Plouys Nord, Wattrelos WORLD CLEAN UP DAY // NETTOYAGE CITOYEN Quartier du Plouys Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

WORLD CLEAN UP DAY // NETTOYAGE CITOYEN Dimanche 18 septembre 2021, rendez-vous entre 9h et 16h, chemin de la bourde (face à l’ancien terrain de motocross) pour participer au World Clean Up Day au Plouys. Informations : [https://www.worldcleanupday.fr/?fbclid=IwAR3560qF68p4cZPykgQ5rbyS6CCVmC8V9d8AXtQq4nNXZX0AvJpZPw76gTE](https://www.worldcleanupday.fr/?fbclid=IwAR3560qF68p4cZPykgQ5rbyS6CCVmC8V9d8AXtQq4nNXZX0AvJpZPw76gTE) Journée mondiale du nettoyage de notre planète Quartier du Plouys rue du Plouys Wattrelos Wattrelos Nord

