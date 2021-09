Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne World clean up day Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Dans le cadre de la journée mondiale dédiée au grand nettoyage de la planète**,** l’Agora du Perget,le Conseil municipal des jeunes, les Maisons citoyennes, Toulouse Métropole et une répresentante de l’association World clean’up day proposent aux Columérines et Columérins de se réunir dans les quartiers de la Ville pour collecter les déchets. Rendez-vous dès 9h : * ** Parking école George Sand** pour le nettoyage du site de l’Aussonnelle, berges du Bassac, bois et coulée verte de Monturon, Petits bois du Menuisier, de Guérande et de la Chênaie * **Parking lac du Perget** pour le nettoyage du Parc et lac du Pigeonnier, de la butte du Perget, du bois du Piquemil * **Parking du club de tennis** pour le nettoyage de la coulée verte des Ramassiers, du bois de l’Armurié, du parc du Cabirol * **Place Alex-Raymond **pour le nettoyage du parc Duroch, du Jardin des amoureux, du Jardin des Marronniers, du square Saint-Exupéry, du bois de la Clairière, du bois de la Tricherie A l’issue du ramassage, tous les participants se retrouveront à 12h30 sur la **Place Alex Raymond** pour le bilan des pesées, suivi d’un pot convivial. > Pour accéder au programme, [cliquez ici](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/A3_WorldCleanUpDay21.pdf) Dans le cadre de la journée mondiale dédiée au grand nettoyage de la planète**,** l’Agora du Perget,le Conseil municipal des jeunes, les Maisons citoyennes, Toulouse Métropole et une répresentante de Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

