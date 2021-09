Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne World clean up day Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

World clean up day Bergerac, 18 septembre 2021, Bergerac. World clean up day 2021-09-18 – 2021-09-18

Bergerac Dordogne Bergerac JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE.

Tous engagés pour une planète sans déchet le 18 sept 2021 !

World Clean up Day, une opération d’envergure internationale a trouvé un relais à Bergerac. Rendez vous sur le Port de Bergerac ! JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

World Clean up Day, une opération d'envergure internationale a trouvé un relais à Bergerac. Rendez vous sur le Port de Bergerac ! +33 5 53 74 66 66

World Clean up Day, une opération d'envergure internationale a trouvé un relais à Bergerac. Rendez vous sur le Port de Bergerac ! dernière mise à jour : 2021-09-03

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Ville Bergerac lieuville 44.8501#0.48203