Plévenon Plévenon Côtes-d'Armor, Plévenon World Clean Up Day avec les P’tits Potes Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plévenon

World Clean Up Day avec les P’tits Potes Plévenon, 18 septembre 2021, Plévenon. World Clean Up Day avec les P’tits Potes 2021-09-18 – 2021-09-18

Plévenon Côtes d’Armor Plévenon Le samedi 18 septembre 2021, les P’tits Potes organisent, comme chaque année, un après-midi de nettoyage de la nature sur notre presqu’île : dans les chemins, dans la baie, sur les plages… Rendez-vous à 14h à l’école de Plévenon. Pensez à prendre des gants, des vêtements et des chaussures appropriés. lesptitspotes22@gmail.com +33 6 26 57 22 32 Le samedi 18 septembre 2021, les P’tits Potes organisent, comme chaque année, un après-midi de nettoyage de la nature sur notre presqu’île : dans les chemins, dans la baie, sur les plages… Rendez-vous à 14h à l’école de Plévenon. Pensez à prendre des gants, des vêtements et des chaussures appropriés. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plévenon Autres Lieu Plévenon Adresse Ville Plévenon lieuville 48.65483#-2.33235