World Clean Up Day 2021 ———————– Pont-Péan ——— **Samedi 18 septembre, j’agis pour la nature avec** **la clean walk pont-péannaise de 14:30 à 16:30 – Place du marché** Pour la seconde fois, avec la fabrique citoyenne, les Pont-Péannais se mobilisent et organisent une balade “Clean-Walk pont-péannaise” dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage de notre planète “World Clean Up Day”. À la portée de tout le monde, une clean-walk est une balade qui a pour but de ramasser les déchets que l’on trouve sur son chemin. Face à l’engouement qu’avait suscité la session 2020, – vous étiez plus de 85 personnes, et plus de 350 kg de déchets ont été ramassés – il est impossible de ne pas réitérer ce superbe évènement. Nous vous proposons donc de nous rejoindre encore plus nombreux pour encore plus d’ambiance :) **On vous attend nombreux ! À vos gants, prêts, ramassez ! Vous pouvez vous inscrire à la marche World Clean Up Day – Pont-Péan en ligne.** Pour que tout se passe bien, il vous est demandé de venir équipé de chaussures fermées, gants et d’une bouteille en plastique pour ramasser les mégots. Les sacs poubelles sont fournis. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, le Conseil participatif est à votre disposition. [Clean-Walk pont-péannaise – WCUD 21](https://jeparticipe-pontpean.fr/2021/08/17/world-clean-up-day-2021-de-pont-pean-18-09-1430/)

Entrée libre, information sur la gestion des déchets sur la place du marché avec Rennes Métropole

