Workshops Locking & Popping – Festival Hip Opsession Danse Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 24 février 2023, Nantes.

2023-02-24

Horaire : 18:00 21:15

Gratuit : oui Entrée libre.

Workshops Locking & Popping – Andrège & Mike • Collectif le FAIR-E Workshop Locking avec Andrège – de 18h à 19h30 :Andrège Bidiamambu commence la danse en 2008, attiré par les danses funk styles et principalement par le Locking. Il intègre en 2010 le collectif “La tête dans les baskets” avec qui il poursuit son parcours et où il acquiert à la fois technicité et ouverture d’esprit. En 2015, il est interprète dans la création chorégraphique régionale “Overflow” portée par les compagnies Amala Dianor, Chute libre et S’poart. En 2016, il devient interprète pour la compagnie Chute libre dans plusieurs créations : “In bloom, un sacre du Printemps Hip hop”, “Anarchy, l’harmonie du désordre”. En 2018, il est interprète pour la compagnie Gabriel UM dans le projet global Candide 1.Pour ce workshop, Andrège propose une initiation au groove funk et à la technique de danse Locking, à travers l’exploration de son vocabulaire et univers musical. Workshop Popping avec Mike – de 19h45 à 21h15 :Né en 1983 à Rennes, Mike Hayford est danseur de hip hop depuis 1997. Pendant ces années, la passion de Mike pour la danse n’a cessé de grandir et il en a fait son occupation à plein-temps, ce qui lui a permis de devenir un performer international connu sous le nom d’ “Iron Mike” et un danseur professionnel à force de travail et en s’y consacrant totalement. En se spécialisant dans le popping, il est apparu dans des vidéo-clips et a accompagné certains des chanteurs et artistes de rap les plus reconnus comme La Brigade, Cris’f. Il a également été invité par des artistes tels que Kenny Garrett et Inspectah Deck du Wu-Tang Clan. Mike est aujourd’hui l’un des poppeurs les plus reconnus dans le globe et voyage également beaucoup pour être juge de différentes compétitions internationales de danse. Il dirige aussi des programmes d’entraînement dans différents pays comme les Etats-Unis, le Portugal, le Japon, l’Allemagne, l’Italie, la Corée, la Norvège, la Suisse, la Russie, Taiwan, Bresil, la Chine, l’Espagne… et continue à concourir à travers le monde. Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.hipopsession.com/