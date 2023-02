Workshops avec the Rookies – Festival Hip Opsession Danse ADC – Atlantic Danse Club Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Workshops avec the Rookies – Festival Hip Opsession Danse ADC – Atlantic Danse Club, 21 février 2023, Saint-Herblain. 2023-02-21

Horaire : 20:45 22:15

Gratuit : non 15 € le stage – Sur réservation à therookiesworld@gmail.comIndiquer NOM – prénom – âge + Intitulé du stage souhaité et la date Nombre de places limité. 20 € le stage – Sur place. Stages de danse tous niveaux. Double-Champion d’Europe, Champion du Monde Chorégraphique, les Rookies ont fait des tournées en Europe, aux États-Unis et en Amérique Latine, aux côtés des plus grands comme le groupe de K-Pop BTS. Après 10 ans de carrière internationale, ils n’oublient jamais leur ville et ne manquent jamais une occasion de pouvoir échanger avec les Nantais.Retrouvez-les du 20 au 24 février 2023 pour des stages d’1h30 que vous ne regretterez pas ! – lundi 20 février 2023 à 19h – Workshop Only Groove avec Tanisha- mardi 21 février 2023 à 19h – Workshop Afro avec Yona-Lee & Konelia- mardi 21 février 2023 à 20h45 – Workshop Choreo Class avec Blue Noni- merc 22 février 2023 à 19h – Workshop Hip Hop RKIDZ avec The Rookies – merc 22 février 2023 à 20h45 – Workshop Afro Sweet avec Konelia – jeu 23 février 2023 à 19h – Workshop Hip Hop avec Tanisha & Blue Noni- jeu 23 février 2023 à 20h45 – Workshop Hip Hop Coreo avec Huaskar- ven 24 février 2023 à 19h – Workshop Hip Hop Rkombo avec The Rookies- ven 24 février 2023 à 20h45 – Workshop Hip Hop avec Konelia & Huaskar Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023) ADC – Atlantic Danse Club Saint-Herblain 44800

https://www.hipopsession.com

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu ADC - Atlantic Danse Club Adresse 4 avenue du Saint Laurent (derrière Ikea) Ville Saint-Herblain lieuville ADC - Atlantic Danse Club Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

ADC - Atlantic Danse Club Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Workshops avec the Rookies – Festival Hip Opsession Danse ADC – Atlantic Danse Club 2023-02-21 was last modified: by Workshops avec the Rookies – Festival Hip Opsession Danse ADC – Atlantic Danse Club ADC - Atlantic Danse Club 21 février 2023 ADC - Atlantic Danse Club Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique