La Ville de Gonesse et Points communs invitent une quinzaine de jeunes gonessiens à se plonger dans l’univers de la danse électro. Cinq jours durant, la cie Mazelfreten dévoile l’histoire et les origines de l’électro et propose de découvrir les steps de base : répétitions de gestes, freestyle, travail de musicalité. Une semaine de workshop electro-hip hop qui s’achèvera avec une restitution publique au Centre culturel Marc Sangnier. Centre culturel Marc Sangnier à Gonesse du lun 23 au ven 27 août de 14h à 16h Restitution du workshop ven 27 août 16h

réservé à un groupe d’adolescents, habitant la ville de Gonesse

avec la Ville de Gonesse Centre culturel Marc Sangnier 17 place Marc Sangnier 95500 Gonesse Gonesse Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T16:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:30:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T16:30:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T16:30:00

