Workshop UrbanKiz Espace Mossant Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Workshop UrbanKiz Espace Mossant, 12 mars 2023, Bourg-de-Péage . Workshop UrbanKiz 13 Avenue Général de Gaulle Espace Mossant L’Appart Fitness Bourg-de-Péage Drome Espace Mossant 13 Avenue Général de Gaulle

2023-03-12 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-12

Espace Mossant 13 Avenue Général de Gaulle

Bourg-de-Péage

Drome EUR 5 DIMANCHE 12 MARS 2023



APRES MIDI URBANKIZ

AVEC BLANDINE

▶️ 16h : Début du Workshop

17h – 21h : Sociale. Temps de pratique, des danse et perfectionnement. fleurydanse@gmail.com +33 7 62 74 07 76 Espace Mossant 13 Avenue Général de Gaulle Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage L'Appart Fitness Adresse Bourg-de-Péage Drome Espace Mossant 13 Avenue Général de Gaulle Ville Bourg-de-Péage lieuville Espace Mossant 13 Avenue Général de Gaulle Bourg-de-Péage Departement Drome

Bourg-de-Péage L'Appart Fitness Bourg-de-Péage Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage /

Workshop UrbanKiz Espace Mossant 2023-03-12 was last modified: by Workshop UrbanKiz Espace Mossant Bourg-de-Péage L'Appart Fitness 12 mars 2023 13 Avenue Général de Gaulle Espace Mossant L'Appart Fitness Bourg-de-Péage Drôme Drôme Espace Mossant Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage Drome