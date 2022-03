Workshop : une matière, un objet, un usage Caen, 31 mars 2022, Caen.

Workshop : une matière, un objet, un usage Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel Caen

2022-03-31 – 2022-03-31 Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel

Caen Calvados

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Pôle ATEN, service de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie, spécialisé dans les technologies numériques à destination de l’artisanat, organise un atelier rencontre entre des étudiants designer et des professionnels des métiers d’art.

Des étudiants en Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADE) et des professionnels des métiers d’art vont se rencontrer grâce à la matière. Accompagnés de leur professeur, les étudiants vont proposer des objets et usages aux professionnels des métiers d’art en accord avec leur matière de prédilection. Bois, papier, tissu, cuir, plastique seront explorés pour faire ensemble. À cet effet, ils disposeront non seulement des équipements usuels mais aussi de ceux du fablab du Dôme à Caen : imprimante 3D, découpe et gravure laser, découpe vinyle, fraiseuse et brodeuse à commande numérique. C’est ainsi que de leurs gestes accordés naitront leurs objets, témoins d’une rencontre à quatre mains d’une transmission.

Retrouvez l’intégralité du programme des Journées Européennes des Métiers d’Art en Normandie sur

