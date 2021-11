Caen Caen Caen, Calvados Workshop trio – 25 ans du Collectif PAN Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Workshop trio – 25 ans du Collectif PAN Caen, 17 décembre 2021, Caen. Workshop trio – 25 ans du Collectif PAN Sauvages sur un plateau 4 place du commerce Caen

2021-12-17 13:30:00 13:30:00 – 2021-12-17 14:30:00 14:30:00 Sauvages sur un plateau 4 place du commerce

Caen Calvados Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans, le collectif Pan organise un concert dans le restaurant « Sauvages sur un plateau ».

Voyageant dans l’univers des standards, The Workshop Trio délivre une musique vivante, généreuse, toujours ancrée dans la tradition du jazz.

Pierre Millet : trompette François Chesnel : piano Patrice Grente : contrebasse Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans, le collectif Pan organise un concert dans le restaurant « Sauvages sur un plateau ». Voyageant dans l’univers des standards, The Workshop Trio délivre une musique vivante, généreuse, toujours… admin@collectifpan.fr +33 6 31 81 02 05 https://www.collectifpan.fr/25-ans-concerts-en-salle Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans, le collectif Pan organise un concert dans le restaurant « Sauvages sur un plateau ».

Voyageant dans l’univers des standards, The Workshop Trio délivre une musique vivante, généreuse, toujours ancrée dans la tradition du jazz.

Pierre Millet : trompette François Chesnel : piano Patrice Grente : contrebasse Sauvages sur un plateau 4 place du commerce Caen

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Sauvages sur un plateau 4 place du commerce Ville Caen lieuville Sauvages sur un plateau 4 place du commerce Caen