Workshop Textile par l’Atelier 2

**Samedi 26 et dimanche 27 février 2022,** Faustine Delestre, spécialiste création textile, vous propose durant deux jours de vous imprégner et surtout de **créer une pièce « matières » autour de l’exposition collective Noir & Blanc à l’Atelier 2** Un regard particulier sera porté sur le travail de **Louise Mazzola** pour nous inspirer des possibles assemblage, juxtaposition, fusion des matières multiples. Fils et aiguilles seront nos outils pour modifier à outrance la matière en travaillant et retravaillant, en faisant et défaisant tous les tissus collectés. **Transformation et créativité seront au rendez-vous.** **Horaires** * Samedi 26 : 9h30 – 12h30 / 14h – 17h30 * Dimanche 27 février : 9h30 – 13h **Tarif** * 95€ matériel compris **Inscription** [[https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/fev-ados-16-adultes-workshop-textile](https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/fev-ados-16-adultes-workshop-textile)](https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/fev-ados-16-adultes-workshop-textile)

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq



