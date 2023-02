Workshop Shifting Pop – Festival Hip Opsession Danse Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 25 février 2023, Nantes.

2023-02-25

Horaire : 10:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Workshop Shifting Pop avec Linda Hayford & Nosfell Shifting Pop est une exploration sensorielle et émotionnelle de la technique du popping pour accompagner le danseur, la danseuse vers une conscience corporelle différente, une métamorphose, afin d’élargir les possibles du corps en mouvement.La gestuelle Shifting Pop que Linda Hayford développe depuis 2016 dans ses créations (Shapeshifting, Alshe/Me, Recovering) prend ses racines dans la technique du popping, danse de style funk née aux États-Unis dans laquelle la chorégraphe et danseuse excelle. À la fois langage corporel postural et outil technique spécifique, elle se déploie à travers des isolations et des placements du corps et est pensée pour être incarnée et délivrée avec une conscience organique.Workshop destiné aux danseurs et danseuses confirmés. Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.hipopsession.com/