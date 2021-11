Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Workshop Robot Danse avec la danseuse Aurore Di Bianco Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Workshop Robot Danse avec la danseuse Aurore Di Bianco Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 10 novembre 2021, Bordeaux. Workshop Robot Danse avec la danseuse Aurore Di Bianco

le mercredi 10 novembre à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

**• de 14h à 16h30 pour les 7/11 ans** **• de 17h à 19h30 pour tout public à partir de 7 ans (enfants accompagnés)** En réponse à l’œuvre _The shops are closed_ de Malachi Farrell présentée dans l’exposition _Le Tour du jour en quatre-vingts mondes_, le Capc et la manufacture invitent la danseuse Aurore Di Bianco à penser une chorégraphie… avec les robots de l’œuvre ! En partenariat avec la Manufacture CDCN **Tarifs :** Adulte : 7€ ; 5€ (tarif réduit) Enfant : 5€ **Conditions :** Durée : 2h30 8 personnes maximum Sur inscription **Contact :** [[t.mahieux@mairie-bordeaux.fr](t.mahieux@mairie-bordeaux.fr)](t.mahieux@mairie-bordeaux.fr)

Sur inscription.

Pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:30:00;2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux lieuville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux