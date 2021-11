Lyon Studio de danse Takamouv Métropole de Lyon Workshop Popping with Sally Sly Studio de danse Takamouv Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Workshop Popping with Sally Sly Studio de danse Takamouv, 11 décembre 2021, Lyon. Workshop Popping with Sally Sly

Studio de danse Takamouv, le samedi 11 décembre à 14:00

Sally Sly : Sally Sly est quadruple Champion du Monde, spécialité Boogaloo et Popping. Parallèlement, Sally travaille sur les chorégraphies d’artistes nationaux et internationaux et organise aussi régulièrement des battles. Son instagram : @SallySly1 TakaMouv, véritable laboratoire de recherche depuis 1998, a su mettre au point une pédagogie adaptée, unique, basée sur une transmission en accord avec les bases et valeurs fondamentales des danses Hip Hop créées aux Etats Unis,et un enseignement des danses destiné à des groupes et des âges différents. Une ambiance conviviale unique et un cadre qui invite au travail et à la bonne humeur ! Passionnés, vous serez comblés ! **________** **? SAMEDI 11 DÉCEMBRE** **? 4 RUE DE L’ARBRE SEC, 69001 LYON** **⏰ DE 14H À 16H**

Prix : 42€

Venez découvrir nos workshops ! Pour le samedi 11 décembre, nous vous proposons un training de Hip Hop Freestyle accompagné de Sally Sly, spécialiste dans son domaine. Studio de danse Takamouv 4 rue de l’arbre sec Lyon Terreaux Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Studio de danse Takamouv Adresse 4 rue de l'arbre sec Ville Lyon lieuville Studio de danse Takamouv Lyon