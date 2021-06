Paris Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris Workshop poésie avec Séverine Daucourt Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Workshop poésie avec Séverine Daucourt Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 au 10 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h30

et samedi de 16h à 20h

gratuit

Ecriture – voix – son – image. Poésie, slam, rap, poésie chantée, dansée, toutes les formes artistiques possibles. Séverine Daucourt, du Collectif Le Quatre-Un, animera un workshop de création poétique avec restitution finale sur scène le 10 juillet lors du Festival de poésie à la Grange aux Belles, Place Robert Desnos. Une mise en vidéo des Workshop est proposée par Philippe Diaz, auteur et médiateur numérique de la Bibliothèque François Villon. ———— La poésie est partout, surtout dans la vie ordinaire, qu’elle peut rendre éblouissante, imprévue, drôle. Loin d’être la somme de contraintes immobiles (rimes, métrique, vers), elle est au contraire, dans ses versions contemporaines, un formidable espace de liberté où les logiques habituelles de la langue sont déjouées. Il n’y est pas question de savoir, mais tant de choses y sont à apprendre : interroger l’époque, nos aspirations, nos inquiétudes, prendre le temps, redonner sens aux mots, jouer avec eux, reprendre le dessus, se retrouver. Au cours des ateliers, nous expérimenterons les différents temps du poème : la lecture (ou l’écoute de matériaux sonores et/ou visuels), l’écriture et la mise en voix. Chacun découvrira ou renforcera son propre rapport aux mots. Avec les textes produits, nous passerons à l’incarnation, soutenue par un travail sur le souffle et la diction. Chacun pourra alors devenir acteur de sa propre parole écrite. Mise en voix soutenue par des rythmiques, des sons, des improvisations sonores. Restitution scénique et/ou sonore le 10 juillet ———— Séverine Daucourt, poète, travaille aussi du côté de la voix et du son, en s’entourant de musiciens. Elle propose des versions scéniques de ses textes où performance, lecture et chansons s’entrecroisent. Elle a créé en 2016 un cycle de rencontre mensuel poésie/chanson à la Maison de la Poésie de Paris et est co-fondatrice du Bureau des Jeunes Lecteurs Auteurs de la Comédie-Française. Elle anime nombre d’ateliers auprès de publics entravés dans leur accès au langage, ainsi que dans les collèges, lycées et universités. Elle traduit par ailleurs du théâtre et de la poésie islandaise. Derniers livres publiés : Noire substance, Lanskine, novembre 2020, Transparaître (retirage), Lanskine, décembre 2020. Séverine Daucourt dédicacera Transparaître (éditions Lanskine) dans l’après-midi du 10 juillet. ———— Tout le programme du festival : https://quefaire.paris.fr/118784/festival-de-poesie-a-la-grange-aux-belles ———— Un projet qui s’inscrit dans le cadre de PARTIR EN LIVRE, et du projet Ici et Ailleurs Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010

2 : Colonel Fabien (212m) 7 : Château-Landon (447m)

Contact :CRL10 01 42 03 40 78 information-gab@asso-crl10.net http://www.crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10/ 0614091748 lespetitspoetes@crl10.net Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;Musique;Bibliothèques

Date complète :

2021-07-06T17:00:00+02:00_2021-07-06T19:30:00+02:00;2021-07-07T17:00:00+02:00_2021-07-07T19:30:00+02:00;2021-07-08T17:00:00+02:00_2021-07-08T19:30:00+02:00;2021-07-09T17:00:00+02:00_2021-07-09T19:30:00+02:00;2021-07-10T16:00:00+02:00_2021-07-10T20:00:00+02:00

CRL10

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' La grange aux Belles Adresse 6 rue Boy Zelenski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris