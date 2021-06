Paris Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris Workshop poésie avec Pierre Vinclair Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Workshop poésie avec Pierre Vinclair Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 au 10 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h30

et samedi de 16h à 20h

gratuit

Ecriture – voix – son – image. Poésie, slam, rap, poésie chantée, dansée, toutes les formes artistiques possibles. Pierre Vinclair, du Collectif Le Quatre-Un, animera un workshop de création poétique du 6 au 9 juillet, avec restitution finale sur scène le 10 juillet lors du Festival de poésie à la Grange aux Belles, Place Robert Desnos. Une mise en vidéo des Workshop est proposée par Philippe Diaz, auteur et médiateur numérique de la Bibliothèque François Villon. ———— « Le théâtre du monde » Il se passe en continu une infinité d’événements que nous ne regardons pas parce que nous sommes embarqués dans des soucis amoureux, scolaires, familiaux, professionnels. Le poème commence lorsqu’on s’arrête, pour observer attentivement le théâtre du monde.

Mais comme au théâtre, ce qui se passe sur la scène du réel doit être mis en scène pour être intéressant : le poème n’est pas la simple description de ce qu’il y a, mais une sorte de pièce de théâtre, de mise en drame. Au cours de l’atelier, nous apprenons à interroger ce qui a lieu, à le dire, à le mettre en tension avec ce qui n’a pas lieu (l’imaginaire), à le mettre en musique (dans la musique des mots), bref à transformer les petits faits quelconques qui se déroulent à la surface du monde en un théâtre passionnant de figures et d’événements. J’aime notamment travailler avec des photographes : leur art du cadrage nous aide à délimiter des scènes inédites, touchantes ou tragiques, que nous n’aurions d’abord par repérées, et à partir desquelles le poème peut inventer son drame. Possibilité de restitution sous forme de diptyques textes / photos. ———— Pierre Vinclair a vécu dix ans en Asie (Japon, Chine, Singapour) avant de revenir en Europe. Il a publié une quinzaine de livres chez Gallimard, Flammarion, Le Corridor bleu, Hermann ou Lurlure — et récemment La Sauvagerie, un recueil de 500 dizains, et son pendant théorique, Agir non agir. Éléments pour une poésie de la résistance écologique (tous deux José Corti, 2020). Traducteur du Kojiki et du Shijing, il dirige la collection S!NG au Corridor bleu et anime la revue Catastrophes. ———— ≈ Un projet qui s’inscrit dans le cadre de PARTIR EN LIVRE, et du projet Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010

2 : Colonel Fabien (212m) 7 : Château-Landon (447m)

Contact :Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 01 42 03 40 78 information-gab@asso-crl10.net http://www.crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10/ 0614091748 lespetitspoetes@crl10.net Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;Musique;Bibliothèques

Date complète :

2021-07-06T17:00:00+02:00_2021-07-06T19:30:00+02:00;2021-07-07T17:00:00+02:00_2021-07-07T19:30:00+02:00;2021-07-08T17:00:00+02:00_2021-07-08T19:30:00+02:00;2021-07-09T17:00:00+02:00_2021-07-09T19:30:00+02:00;2021-07-10T16:00:00+02:00_2021-07-10T20:00:00+02:00

CRL10

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' La grange aux Belles Adresse 6 rue Boy Zelenski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris