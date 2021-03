Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Workshop PoC x IBM : Les outils de la data science et de l’IA à Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Workshop PoC x IBM : Les outils de la data science et de l’IA à Epitech Rennes Epitech Rennes, 16 mars 2021-16 mars 2021, Rennes. Workshop PoC x IBM : Les outils de la data science et de l’IA à Epitech Rennes

Epitech Rennes, le mardi 16 mars à 17:00

Sur le mois de mars, PoC et IBM proposent à nos étudiant.e.s plusieurs workshops sur les outils d’IBM. Dans ce workshop, Georges-Henri Moll, Digital Developer Advocate, Master Inventor et Data Scientist à IBM leur apprendra à construire et évaluer des modèles de machine learning grâce à l’outil dédié à la Data Science d’IBM, Watson Studio. Georges-Henri présentera premièrement les outils open source et propriétaires disponibles dans IBM Watson Studio.

Les étudiant.e.s utiliseront par la suite l’une des fonctionnalités de l’IBM Watson Studio, le SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Modeler flows afin de créer simplement des modèles prédictifs sans avoir à interagir directement avec du code. Workshop à distance Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T17:00:00 2021-03-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Epitech Rennes Adresse 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Ville Rennes