Workshop pluridisciplinaire | Igor Mendjiksy Grand T (Le), 9 avril 2022, Nantes.

2022-04-09

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : oui Entrée gratuite, sur réservation. Billetterie du Grand T à partir du 31 mars 2022.

Du lundi 4 au samedi 9 avril 2022, trente étudiant·es issus·es de formations supérieures en théâtre, musiques actuelles, motion design (graphisme animé) et technique du spectacle vivant participeront à un workshop mené par Igor Mendjiksy, metteur en scène, auteur et comédien, accueilli cette saison au Grand T avec son dernier spectacle “Les couleurs de l’air”. L’objectif de ce workshop est de faire travailler ensemble des étudiants.tes aux approches différentes et intéressantes à croiser, afin d’imaginer des petites saynètes mêlant jeu, musique et art visuel, à partir du texte de Joël Pommerat “La Réunification des deux Corées”. La restitution de ce « laboratoire » par les étudiant·es aura lieu en présence d’Igor Mendjisky. Les formations impliquées : • Le Conservatoire de Nantes : parcours prépa théâtre et parcours prépa musiques actuelles • L’école de design Nantes Atlantique : section motion design • DNMADE Spectacle du Lycée Guist’hau : parcours régie son et lumière

Grand T (Le) adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 88 25 25 http://www.legrandt.fr/