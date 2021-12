Strasbourg Cité de la musique et de la danse Bas-Rhin, Strasbourg Workshop Modern’Jazz Cité de la musique et de la danse Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022

Bruce Taylor est une personnalité qui a donné au jazz ses lettres de noblesse. Figure incontestée de renom, il a développé une approche originale du jazz, ouverte au mélange des styles, de la technique du moderne en passant par les rythmes du swing. Son jazz est exigeant, avec une complexité rythmique et une qualité d’énergie propre à cette discipline. Mais Bruce donne également une attention à l’expression individuelle, au feeling et au niveau de chacun. Originaire de New-York où il suit notamment les formations de l’Alvin Ailey American Center, de la Martha Graham School et du Dance Theatre of Harlem, Bruce Taylor danse dans de nombreuses compagnies avant de se lancer dans la chorégraphie. Aux États-Unis, il est d’abord interprète pour Agnes De Mille, Bella Lewitzky, Walter Nicks, Elisa Monte et George Faison. En France, il danse dans les compagnies de Peter Goss et de Rheda.

Tarif plein : 66 € / Tarif réduit : 58 €

Participez au workshop de Modern’Jazz avec Bruce Taylor. Tous les niveaux sont acceptés. Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T17:30:00;2022-01-22T17:45:00 2022-01-22T19:45:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T12:00:00;2022-01-23T12:15:00 2022-01-23T14:15:00

