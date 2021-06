Villeneuve-d'Ascq Atelier 2 Nord, Villeneuve-d'Ascq WORKSHOP MODELE VIVANT Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

WORKSHOP MODELE VIVANT Atelier 2, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet à Atelier 2

Du 7 au 9 juillet 2021 **WORKSHOP MODELE VIVANT** 3 jours non-stop d’exercices plastiques liés au corps humain, avec Chloé Lorenzini. Dessin, Pastels, Encres… toutes les techniques sèches seront utilisées ; en présence d’un modèle. Du corps dans son ensemble ou encore d’un fragment. Les esquisses seront multiples ; à la recherche de proportions, de cadrage, du moindre détail. Adultes / De 9h30 à 17h

350 euros

Atelier 2 rue Offenbach 59650 Villeneuve d'ascq Villeneuve-d'Ascq

