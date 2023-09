Workshop : Le teaser vidéo & les arts performatifs Association Atelier Essenza Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 13h00 à 15h00

.Public adolescents adultes. gratuit

via eventbrite ou par mail à contact@atelier-essenza.com

Qu’est-ce qu’un teaser?

Une bande-annonce ? – Non

Un résumé d’un spectacle ? – Pas nécessairement

Une publicité ? – Un peu réducteur

Donc c’est quoi un teaser?

Rejoignez-nous le dimanche 1er octobre à 13h00 à l’Atelier Essenza pour un atelier explorant la relation entre les vidéos teaser et les arts du spectacle, dans le but de créer un Observatoire des besoins et des perspectives des artistes et vidéastes.

L’événement, intitulé « Atelier sur les Vidéos Teaser et leur Relation avec les Arts du Spectacle, » est réalisé en partenariat avec Tuttoteatro.com de Rome et s’inscrit dans le cadre du projet de recherche et d’éducation Erasmus+ – Action Type KA210-VET, petites partenariats à petite échelle dans l’enseignement et la formation professionnels.

Nous invitons les opérateurs, les chercheurs et les artistes de diverses disciplines à participer à cette rencontre pour poursuivre un dialogue sur les expériences liées aux performances audiovisuelles et en direct échangées au cours des deux dernières années du projet. L’objectif est de faciliter l’interaction, de partager les meilleures pratiques et de discuter du langage cinématographique en relation avec les arts du spectacle.

Cet événement offrira également l’occasion d’identifier les outils techniques et créatifs dont les artistes devraient se doter, en mettant particulièrement l’accent sur les générations plus jeunes, pour créer ces courtes vidéos.

Atelier Essenza, 21 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, France

Entrée gratuite sur réservation

Pour plus d’informations : teaservideo.eu – contact@atelier-essenza.com

Association Atelier Essenza 21 boulevard de strasbourg 75010 Paris

Contact : http://www.atelier-essenza.com/teaser-video contact@atelier-essenza.com https://www.facebook.com/atelier.essenza https://www.facebook.com/atelier.essenza https://www.eventbrite.com/e/billets-workshop-the-video-teaser-the-performing-arts-719862677647?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Nino Souza