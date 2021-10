Strasbourg Cité de la musique et de la danse Bas-Rhin, Strasbourg Workshop Jazz et Contemporain avec Peter Mika Cité de la musique et de la danse Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Doté d’une grande diversité gestuelle, il lie parfaitement contemporain, classique et hip-hop. De cet univers riche, il pousse les danseurs à développer leur propre vocabulaire et les emmène vers une interprétation personnelle de leur expérience de vie. Peter Mika est né en 1972 à Michalovce, en Slovaquie. Il a étudié à l’Université de musique et d’art dramatique à Bratislava. Parmi les compagnies avec lesquelles il a travaillé, on peut citer Torzo Ballet, Bruno Genty, S.O.A.P. Dance Theatre Frankfurt, Robert Pool Dance Company, Rui Horta, Russell Maliphant Dance Company. Il a été récompensé par le prix de la Fondation Rudolf Noureev en 1998, et le 2e prix au concours chorégraphique international solo à Stuttgart. Il enseigne régulièrement à l’Institut del Teatre de Barcelone, au Centre James Carlès à Toulouse et à Epse Danse à Montpellier. Il a créé des chorégraphies pour de nombreuses compagnies de danse comme le Staatstheater Braunschweig, le Ballet Theatre Munich, le Landestheater Linz, le Bratislava Dance Theatre.

Tarif plein : 66 € / Tarif réduit 58 €

Le travail de Peter Mika est concentré sur le contact avec le sol, l’alternance entre équilibre et déséquilibre, les variations d’énergie et les acrobaties. Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

