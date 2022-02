Workshop : Intervention Funfaircity ONLINE, 15 mars 2022, Paris.

ONLINE, le mardi 15 mars à 10:00

Funfaircity est un observatoire dédié aux lieux urbains des loisirs. Nos villes sont aujourd’hui étudiées sous de nombreux aspects mais encore trop peu sous l’angle des lieux du divertissement qu’elle propose, qu’ils soient gratuits ou payants, publics ou privés, temporaires ou pérennes… Pourtant, ces lieux créent des souvenirs, du passage, de l’économie et de l’attractivité. Ils contribuent à changer une image, à forger une identité, à occuper l’espace le temps d’un développement important. Et surtout, ils se développement beaucoup, sous l’impulsion d’entrepreneuses et d’entrepreneurs inspirés et en cohérence avec les attentes du public. Avec un recul de quatre ans, Funfaircity dispose désormais d’une vision globale de ce que représentent les loisirs pour une ville ainsi que d’une connaissance de leur forme, de leurs emplacements, de leur évolution. Pour ce webinaire, nous aborderons : 1/ la variété des lieux et des situations qui accueillent aujourd’hui des loisirs en ville 2/ les expériences qui sont à même de (re)générer des activités de loisirs 3/ un rapprochement de la ville et du parc d’attraction afin de comprendre les grandes évolutions à l’œuvre Enfin, nous pourrons discuter librement autour de ce thème. Le lien sera envoyé par la suite.

Entrée libre sur inscription (places limitées)

Venez découvrir les nouvelles expériences de loisirs en environnement urbain

2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T11:30:00