Workshop interdisciplinaire sur la sécurité globale (WISG) Couvent des Jacobins Rennes, vendredi 15 mars 2024.

L’ANR organise un workshop sur la sécurité globale, la résilience et la gestion de crise, ainsi que sur la cybersécurité les 14 et 15 mars à Rennes au Couvent des Jacobins. 14 et 15 mars 1



Du 2024-03-14 10:00 au 2024-03-15 13:15.

Présentation du WISG

Cette année, ce workshop revient pour une 16ème édition à Rennes !

Découvrez les projets financés en Sécurité Globale, échangez et rencontrez les acteurs de la recherche académique et privée pour créer de nouvelles synergies et de nouveaux partenariats.

Menaces physiques et numériques : la recherche face à de nouveaux défis sécuritaires

Nouvelles technologies, implications éthiques… les enjeux de sécurité évoluent et nécessitent de revoir nos approches. Quelle réponse globale de la recherche pour anticiper risques et menaces actuels et futurs ?

Cette année, le WISG s’articulera autour des axes thématiques suivants :

Menaces et risques hybrides : les nouveaux enjeux de la sécurité et de la résilience de nos démocraties

La recherche au service de solutions opérationnelles

Quelle recherche dans un cadre européen ?

Où et quand ?

Les 14 et 15 mars au Couvent des Jacobins dans le centre de Rennes !

Programme

Jeudi 14 mars

10h : accueil des participants

11h : allocutions d’ouverture

11h45 : présentation de projets et table ronde sur le thème 1 : « Menaces et risques hybrides : les nouveaux enjeux de la sécurité et de la résilience de nos démocraties »

13h30 : déjeuner

15h : présentation de projets et table ronde sur le thème 2 : « La recherche au service de solutions opérationnelles »

17h : pause

17h30 : concours speed-posters « Mon poster en 3 minutes chrono ! »

18h30 : session posters

A partir de 19h : cocktail dînatoire

Vendredi 15 mars

9h30 : accueil des participants

10h : présentation d’appels à projets

11h : présentation de projets et table ronde sur le thème 3 : « Quelle recherche dans un cadre européen ? »

13h : clôture et remise des prix « Speed-posters »

13h15 : déjeuner

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine