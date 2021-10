Lille présentiel Lille, Nord Workshop idéation présentiel Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Workshop idéation présentiel, 6 octobre 2021, Lille.

le mercredi 6 octobre à 16:30

Créer une entreprise ou son association, c’est avant tout avoir une idée, qu’elle soit innovante ou non. Mais avoir une idée, ce n’est pas toujours évident ! Dans cet atelier, vous découvrirez des méthodes pour stimuler votre créativité et faire sauter les verrous rationnels de votre esprit. Nous vous apprendrons à élargir votre pensée pour explorer de nouveaux horizons conceptuels. Workshop proposé par Pépite Lille HDF en faculté de psychologie de l’Université de Lille.

2021-10-06T16:30:00 2021-10-06T18:30:00

