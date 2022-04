Workshop : From CLOTH to CLOTHING Petite Ecurie,Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles,place des Manèges, 12 avril 2022, Versailles.

Workshop : From CLOTH to CLOTHING

du mardi 12 avril au vendredi 20 mai à Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, place des Manèges

Dans la continuité de l’exposition “Visible, invisible”, une série de workshops gratuits est proposée pour expérimenter et manipuler la matière et les ressources. Déployée à travers l’école d’architecture et dans le site exceptionnel de la Petite Écurie, l’exposition “Visible, invisible” se structure en trois temps : une « monumenta » des ressources matérielles et énergétiques constituant le terroir de ces inventions (pierre, terre, bois, eau, soleil, vent…) ; un témoignage des pratiques ambitieuses à l’œuvre en Île-de-France et ailleurs ; une plateforme de partage et d’expérimentations pour poursuivre ensemble ces recherches. ### Le workshop : Par la déconstruction et la réinterprétation des fonctions climatiques de l’habit et de l’habitat, From cloth to clothing cherche à créer de nouveaux archétypes où la limite entre ces deux notions s’estompe, jusqu’à disparaitre. En jouant avec ces définitions versatiles à différentes échelles, nous proposons un pont entre architecture et textile. Différentes installations se succèdent, du paysage architectural au vêtement, la dimension du tissu se réduit et se rapproche du corps au fil des jours. En interrogeant la relation entre habiter et habiller, cette expérience collective propose de répondre aux questions suivantes : Peut-on porter un espace ? Peut-on habiter un vêtement ? ### Ce workshop est proposé par : Jérémy Glâtre, graphiste, Paris Nadine Göpfert, designer textile, Berlin Iris Lacoudre, architecte, Paris Akane Moriyama, designer textile, Stockholm Louise Morin, architecte, Paris Jeanne Moullet, architecte, Paris (FR/EN) ### Public : Étudiants de la 1ère à la 5ème année ou jeunes diplômés d’écoles d’architecture, de design, d’art, de paysage, de mode, etc. Accès à une machine à coudre si possible Nombre de places : 20 participants ### Modalités de candidatures : Inscription par mail à envoyer avant le 13 mai 2022 à 18h à l’adresse : [fromclothtoclothing@gmail.com](mailto:fromclothtoclothing@gmail.com) – objet : BAP – Candidature Pour les étudiants, préciser l’établissement de rattachement. Pour les jeunes diplômés, préciser le nom du diplôme obtenu.

Inscription par mail à envoyer avant le 13 mai 2022 à 18h à l’adresse : fromclothtoclothing@gmail.com – objet : BAP – Candidature

Par le biais du textile comme matière visible, le workshop propose de sonder l’invisible, de questionner l’espace qui relie le corps humain à un environnement donné.

Petite Ecurie,Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles,place des Manèges 8 avenue du Général de Gaulle, Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T10:00:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T17:00:00