Workshop écriture ‘le portrait’ Loché-sur-Indrois Loché-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loché-sur-Indrois

Workshop écriture ‘le portrait’ Loché-sur-Indrois, 6 mai 2022, Loché-sur-Indrois. Workshop écriture ‘le portrait’ Loché-sur-Indrois

2022-05-06 – 2022-05-08

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire Loché-sur-Indrois 290 EUR 290 De la description romanesque au croquis journalistique, nous décrypterons en détail toutes les techniques d’écriture du portrait. À partir de votre imagination ou de photographies, nous travaillerons l’élaboration physique, psychologique et sociale d’un homme ou d’une femme. De la description romanesque au croquis journalistique, nous décrypterons en détail toutes les techniques d’écriture du portrait. À partir de votre imagination ou de photographies, nous travaillerons l’élaboration physique, psychologique et sociale d’un homme ou d’une femme. regina@virserius.com +33 6 73 87 63 38 http://www.reginavirserius.com/ De la description romanesque au croquis journalistique, nous décrypterons en détail toutes les techniques d’écriture du portrait. À partir de votre imagination ou de photographies, nous travaillerons l’élaboration physique, psychologique et sociale d’un homme ou d’une femme. Regina Virserius

Loché-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loché-sur-Indrois Autres Lieu Loché-sur-Indrois Adresse Ville Loché-sur-Indrois lieuville Loché-sur-Indrois Departement Indre-et-Loire

Workshop écriture ‘le portrait’ Loché-sur-Indrois 2022-05-06 was last modified: by Workshop écriture ‘le portrait’ Loché-sur-Indrois Loché-sur-Indrois 6 mai 2022 Indre-et-Loire Loché-sur-Indrois

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire