Initiation au DJing par Mr Oldjay Initiation au DJing par Mr Oldjay : apprenez les bases du mix et du scratch, sur les différentes platines de La Place. Vinyle, platine cd et controller : Mr Oldjay présentera son art et permettra aux participants de tout essayer, et pourquoi pas lancer des vocations ! > À partir de 13 ans Vendredi 9 juillet Séance 1 : 10h30 -13h Séance 2 : 14 h -16 h30 Spectacles -> Jeune public La Place Centre Culturel Hip Hop 10 Passage de la Canopée Paris 75001 Contact :La Place Centre Culturel Hip Hop 01.70.22.45.48 contact@laplace.paris https://laplace-paris.com https://www.facebook.com/LaPlaceHiphop http://twitter.com/laplacehiphop Spectacles -> Jeune public

