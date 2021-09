Workshop d’équilibre en mouvements Le Chapiteau Méli-Mélo, 29 octobre 2021, Versailles.

du vendredi 29 octobre au samedi 30 octobre à Le Chapiteau Méli-Mélo

Adrien Taffanel, équilibriste en mouvement, revient au Chapiteau pour donner un stage d’équilibres sur les mains à l’attention d’un public ados et adultes. Un travail au sol de mouvements acrobatiques simples ou plus complexes, selon votre niveau, sera proposé en complément. . Seul un minimum de condition physique est nécessaire pour participer. Laissez-vous tenter ! L’ambiance est sereine et joyeuse. Contenus | Échauffements et renforcements spécifiques à la discipline, souplesse et étirements, placement du corps et respiration, regards et corrections sur les mises en équilibres, exercices sur deux ou un bras, au sol, sur briques ou sur cannes, apprentissage de figures et enchaînements, improvisations, jeux avec l’espace et le groupe. Recherches et mouvements | Décomposition et déconstruction : ou comment s’affranchir de la « rigidité » de la discipline pour la mettre au service d’un mouvement, d’une recherche artistique… Pour les inscriptions, votre interlocutrice sera Mathilde.

55+8€ d’adhésion. inscription obligatoire sur notre site internet.

Le Chapiteau Méli-Mélo 51 – 53 rue Rémont, 78 000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines



2021-10-29T19:30:00 2021-10-29T22:30:00;2021-10-30T19:30:00 2021-10-30T22:30:00