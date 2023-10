Workshop de production avec Connect’Her Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris
Workshop de production avec Connect'Her
Bar à Bulles
Paris, 24 octobre 2023, Paris.
Le mardi 24 octobre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. payant Workshop de production et de prise en main du logiciel Ableton avec la Dj et productrice MZA ! Le cours sera donné par la Dj et productrice MZA et orienté sur la prise en main du logiciel Ableton par des exercices pratiques. Il est donc préférable de venir équipée de son ordinateur avec le logiciel et un casque. ‍ Les points suivants seront abordés : – Intro (présentation MZA), rappels de l’interface Ableton, écoute de morceaux – Création d’un beat avec l’aide d’un drum rack – Amélioration de ce beat (variations + FX) – Création d’un pad / mélodie – Questions et / ou déconstruction d’une track et / ou écoutes des boucles. NOTA BENE – Ce cours est réservé aux personnes s’identifiant femmes et non-binaires. Il se déroulera dans la chaufferie de la Machine du Moulin Rouge. – Venir avec son ordinateur, un casque et une version d’Ableton Live (la version d’essai est téléchargeable ici: https://www.ableton.com/fr/trial/) Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/workshop-de-production-avec-connecther/ https://link.dice.fm/x11bb2b292bc

Bar à Bulles
4 cité Véron
75018 Paris

