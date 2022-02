Workshop de danse contemporaine Studio CIRA Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Elle développe une gestuelle avec nos émotions, les combine pour créer une matière à danser, à la manière d’une expérience physique et sensible. La méthodologie de l’atelier permet de faire participer des personnes qui n’ont aucune connaissance de la danse. Cet atelier s’adresse à tous ceux qui veulent ressentir la danse à partir de leurs propres émotions.

Tarif plein : 125 € / Tarif réduit : 115 €

Un workshop exceptionnel où vous pourrez découvrir et explorer l’univers de la chorégraphe Maura Morales. Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin

