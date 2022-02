Workshop – Danse Classique Cité de la musique et de la danse Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Workshop – Danse Classique Cité de la musique et de la danse, 19 mars 2022, Strasbourg. Workshop – Danse Classique

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Cité de la musique et de la danse

WORKSHOP Venez découvrir le workshop de danse classique de Christelle Daujean ! (Tout niveau) La danse classique c’est comme une montagne à gravir, mais avec Christelle, son sourire et sa bienveillance tout devient abordable. Soucieuse de chacun et chacune, elle abordera, pour les niveaux 1-2, une pratique axée plus particulièrement sur les sauts (détente au sol, repoussé du pied), la coordination afin d’améliorer le rapport haut du corps / bas du corps, en vue de comprendre et d’acquérir la technique, notamment dans tout ce qui est giration (pirouettes, tour piqués…). Pour les niveaux supérieurs, ce sera une pratique plus intensive pour améliorer et parfaire la technique classique, plus particulièrement axée sur le travail des pirouettes, la coordination et les différents sauts (entrelacés, grands jetés, sauts de chat…). 19 – 20 Mars Débutants / Intermédiaires Sam. : 15h30 – 17h30 Dim. : 10h00 – 12h00 Intermédiares / avancés : Sam. : 17h45 – 19h45 Dim. : 12h15 – 14h15

Tarif plein : 66 € Tarif réduit : 58 €

Venez découvrir le workshop de danse classique de Christelle Daujean ! (Tout niveau) Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-19T17:45:00 2022-03-19T19:45:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T12:00:00;2022-03-20T12:15:00 2022-03-20T14:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Cité de la musique et de la danse Adresse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Cité de la musique et de la danse Strasbourg Departement Bas-Rhin

Cité de la musique et de la danse Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Workshop – Danse Classique Cité de la musique et de la danse 2022-03-19 was last modified: by Workshop – Danse Classique Cité de la musique et de la danse Cité de la musique et de la danse 19 mars 2022 Cité de la musique et de la danse Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin