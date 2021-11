Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Workshop Dancehall avec la danseuse Mwendwa Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Workshop Dancehall au Capc pour les ados et les adultes **• de 14h à 16h30 pour les ados (niveau collège) • de 17h à 19h30 pour tout public à partir de 7 ans (enfants accompagnés)** Le Capc et la Manufacture CDCN vous invite à une initiation au Dancehall avec la danseuse Mwendwa. Une proposition imaginée en réponse à l’œuvre de Cecilia Bengolea, Dancehall Weather, présentée dans l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes. Nous vous proposons deux séances, ce mercredi 8 décembre, la première à 14h est réservée aux ados, puis à 17h, une autre séance pour les adultes avec ou sans les enfants ! En partenariat avec la Manufacture CDCN **Tarifs :** Adulte : 7€ ; 5€ (tarif réduit) Enfant : 5€ **Conditions :** Durée : 2h30 8 personnes maximum Sur inscription **Contact :** [[t.mahieux@mairie-bordeaux.fr](t.mahieux@mairie-bordeaux.fr)](t.mahieux@mairie-bordeaux.fr)

