Workshop Contemporain et Composition Studio CIRA, 15 janvier 2022, Strasbourg.

Workshop Contemporain et Composition

du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à Studio CIRA

« L’improvisation et la composition comme outil de création » Au moment d’une improvisation, il y a une réaction profonde de l’individu, qui va réaliser dans une création spontanée. « La technique » aide donc l’expression, et rend l’improvisation plus riche. D’où une approche préalable d’exercices techniques et de fondamentaux de la danse contemporaine sur les dynamiques, les appuis, la gravité, la coordination, la dissociation, l’espace et l’écoute. Ensuite, composer signifiera construire une chorégraphie en partant de l’improvisation où nous aurons solliciter notre imaginaire. Composer pour ouvrir, découvrir l’espace en soi et au-delà, pour favoriser une écriture propre à chacun. Et inscrire la mémoire du corps… Dans ce workshop, il s’agit de proposer un travail complet et d’offrir des outils pour concrétiser son potentiel quotidien, d’explorer et d’expérimenter le mouvement dans ce qu’il révèle et réveille en nous… tout en acquérant une technicité.

Tarif plein : 70 € / Tarif réduit : 65 €

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



