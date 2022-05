Workshop carnet de voyage

Workshop carnet de voyage, 21 juillet 2022, . Workshop carnet de voyage

2022-07-21 – 2022-07-22 Quelques conseils, une dose d’observation, des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique en compagnie du dessinateur Fabrice Meddour pour une promenade au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Associer mots et illustration… C’est l’envie de dessiner avec le médium que l’on désire qui compte ! nLe résultat espéré est de réaliser un petit objet unique ou imprimé. Dates : nLes 21/07 de 9h à 12h & 22/07 de 17h à 20h nLes 18/08 de 9h à 12h & 19/08 de 17h à 20h Tarif : 75€ Infos pratiques : n- Rendez-vous à la maison du littoral n- Pour les voitures : parking de St-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor (payant) n- Pour les adultes n- Prévoir une tenue confortable adaptée n- Jauge 8 n- Matériel fourni Contact : nMaison du littoral 02 96 91 62 77 nlamaisondulittoral@perros-guirec.com nAnnulation possible en cas de très mauvaise météo Quelques conseils, une dose d’observation, des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique en compagnie du dessinateur Fabrice Meddour pour une promenade au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Associer mots et illustration… C’est l’envie de dessiner avec le médium que l’on désire qui compte ! nLe résultat espéré est de réaliser un petit objet unique ou imprimé. Dates : nLes 21/07 de 9h à 12h & 22/07 de 17h à 20h nLes 18/08 de 9h à 12h & 19/08 de 17h à 20h Tarif : 75€ Infos pratiques : n- Rendez-vous à la maison du littoral n- Pour les voitures : parking de St-Guirec (gratuit) ou de Pors Kamor (payant) n- Pour les adultes n- Prévoir une tenue confortable adaptée n- Jauge 8 n- Matériel fourni Contact : nMaison du littoral 02 96 91 62 77 nlamaisondulittoral@perros-guirec.com nAnnulation possible en cas de très mauvaise météo dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville