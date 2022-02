Workshop Body Movin’ : Waacking pour les enfants La Gaîté Lyrique, 27 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 février 2022

de 13h45 à 14h45

payant

Pour ce nouvel atelier Body Movin’ consacré au waacking, la boss du genre Mounia Nassangar propose deux séances d’initiation pour tous les âges et pour toute la famille. Alors, prêtes et prêts à danser comme jamais ?

Au lendemain de Waack in Paris, le grand rendez-vous du waacking à la Gaîté Lyrique, Mounia Nassangar, danseuse professionnelle et productrice d’événements, nous donne rendez-vous pour s’initier aux gestes de cette danse faite pour montrer le meilleur de soi-même ! Le Workshop Body Movin’ waacking propose de se plonger dans un univers unique, en écho à la soirée hybride de la veille, pensée entre battles de danse et performances par les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses du genre. Un week end entier à la Gaîté Lyrique pour (re)découvrir toutes les richesses de la culture waacking.

Le waacking

Né avec le disco dans les années 1970, dans les clubs LGBT+ de la communauté afro-américaine et latino de Los Angeles, le waacking détourne l’onomatopée anglophone “whack” – le son d’une gifle – pour imposer un style et une attitude sur le dancefloor. Car si le waacking est une danse, il est aussi une manière d’affirmer sa différence, son extravagance, son style vestimentaire, et d’en faire un geste de revendication. Le waacking est un mélange subtil d’acting, de technique, de groove et d’attitude, et se danse aujourd’hui encore sur du disco, bien qu’il soit également pratiqué sur toutes sortes de musiques. On retrouve le waacking dans les clubs, dans les battles de danse, dans les clips, dans la mode… et à la Gaîté Lyrique !

Mounia Nassangar

La danse est une affaire de famille pour Mounia Nassangar : initiée par son frère breakeur, elle s’essaie à différents styles avant de se passionner pour le waacking, où elle s’impose bientôt comme une des figures majeures du mouvement. Outre sa carrière de danseuse, on la retrouve actrice dans le film Climax de Gaspard Noé, ou encore modèle chez Jean-Paul Gaultier.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

