Pour ce nouvel atelier Body Movin’ consacré à la danse électro, le boss du genre HFLOW propose une séance d’initiation pour tous les âges et pour toute la famille. Tout le monde sur le floor !

À la veille de Frequency, le grand rendez-vous de la danse électro à la Gaîté Lyrique, HFLOW lance les hostilités avec un atelier d’initiation pensé pour tous les âges et pour toute la famille ! À l’image des pros réunis pour Frequency, qui s’affronteront dans des battles de feu le demain, HFLOW propose de découvrir toutes les possibilités de mouvements et de sensibilités qu’offre la culture électro, dont l’histoire s’écrit entre la rue et les clubs, hors des sentiers battus. Et maintenant ? Tout le monde sur le floor !

HFLOW

Fondateur et directeur artistique des événements Frequency, HFLOW découvre la danse électro avec l’envie de se confronter au regard des autres. Viennent rapidement les premiers battles et l’entrée dans Alliance Crew, avec qui il devient bientôt double champion du monde. Il décroche alors ses premiers contrats professionnels (avec La Horde, Marion Motin, Ed Bangers, Hollysiz…). Pionnier et activiste de la communauté électro, HFLOW danse mais enseigne aussi, et juge parfois. Et derrière les platines, il partage sa joie de voir grandir cette communauté chaque jour un peu plus.

Body Movin’

Inspiré du titre éponyme des Beastie Boys, le cycle Body Movin’ de la Gaîté Lyrique explore et met en valeur la diversité des danses de club et de leurs communautés, ainsi que la multiplicité des corps et la vitalité de leurs patrimoines chorégraphiques. Electro, voguing, krump, house, jumpstyle, afro, dancehall, waacking… Autrefois pratiquées en huis clos, hors des radars de la culture majoritaire, ces danses urbaines s’emparent aujourd’hui d’Internet pour sortir au grand jour, entre va-et-vient online et offline, tutos Youtube et défis sur Tiktok, battles improvisés et grandes compétitions internationales.

